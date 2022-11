Témoignage d’un nouveau #Kuber – Qualitropic

Aujourd’hui, c’est Jérôme Vuillemin, directeur de Qualitropic, qui nous présente sa structure et ses activités dans le domaine de la bioéconomie tropicale. Récemment installé au sein du KUB, Jérôme nous explique quels avantages ont les entreprises et les porteurs de projets en devenant Kubers. La proximité entre les structures fait du KUB un pôle unique et incontournable pour les acteurs de l’innovation à La Réunion.Si vous aussi vous souhaitez rejoindre l’aventure, vous pouvez candidater : candidature.lekub@cinor.reL’innovation a une nouvelle terre d’accueil à la Réunion, #LeKub , un réseau unique de start-ups et d’entreprises consacrées aux sciences du vivant.