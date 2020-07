Blog de Pierrot Témoignage : Une Réunionnaise rate son avion, les laboratoires incapables de lui fournir ses résultats Covid en 72h

Nous publions ci-dessous le témoignage d'un père nous racontant les galères rencontrées par sa fille, jeune bachelière partie passer les tests de sélection pour entrer dans une université espagnole, et qui a raté son avion car le laboratoire dans lequel elle avait pourtant subi ses examens dans les délais prescrits, a été incapable, contrairement aux promesses faites, de lui fournir les résultats du test Covid avant qu'elle n'embarque.

Résultat : un avion raté et obligée de rester au minimum trois jours supplémentaires, à ses frais, à Paris. Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 27 Juillet 2020 à 07:02 | Lu 11755 fois

Je vous raconte la galère de ma fille hier soir à l’aéroport de Orly (elle devait prendre un vol à 19H55 sur French Bee) : son cas n’est pas isolé puisque 3 autres personnes étaient dans la même situation.



Elle a fait son test COVID le mercredi 22 juillet pour respecter les 72h dans un labo sur Rennes : le labo avait précisé que les résultats seraient connus sous 48h !!!



Hier matin, soit plus de 48h après, comme les résultats ne sont pas encore publiés sur Internet, j’appelle le labo qui me promet des résultats dans la journée sachant que le labo ferme à 12h le samedi. A 15h (heure Réunion), en consultant le net, j’appelle une clinique privée du même groupe que le labo : cette clinique qui effectue en fait les test COVID pour ces labos me confirme que son dossier est en cours et m’assure que tout sera mis en œuvre pour avoir les résultats dès que possible (son dossier était soi-disant prioritaire) mais ils sont débordés à priori (discours tenu par une employée).



A 18h (heure Réunion soit 16h heure métro) je rappelle la clinique une première fois : la personne décroche puis raccroche (certainement à la vue de mon numéro de téléphone). Bien entendu les autres tentatives sont également infructueuses : pas de résultats sur le net jusqu’à la fin de l’enregistrement à 18h30.



Pas de test fourni (obligatoirement négatif) donc pas d’enregistrement possible.



Du coup, elle part vers le comptoir de French Bee pour modifier son vol (solution proposée par un agent depuis son arrivée à l’aéroport).



Pendant l’attente, oh miracle, elle reçoit le résultat de son test qui est négatif (il est 18h50).



Elle insiste pour prendre son vol malgré l’arrêt de l’enregistrement. Réponse négative (malheureusement ses parents ne sont ni députés, ni sénateurs….).



Pas de vol dimanche pour cette compagnie et d’ailleurs le test ayant dépassé 72h n’est plus valable !!!!



Malheureusement, délai de 48h minimum obligé pour avoir les résultats d’un nouveau test COVID, elle doit rester sur la métropole au moins 3 jours supplémentaires (pas de labo ouvert le dimanche !!! ou faire le test à l’aéroport dimanche : solution qui a été proposée trop tard samedi car les tests se sont arrêtés avant 18h).



D'où des frais supplémentaires pour elle. Qui va payer l’addition ? Quel labo pourra me garantir un délai de moins de 72h pour qu’elle puisse prendre son vol mercredi ou jeudi prochain ?



Compte tenu du contexte actuel, à mon avis certains labos ne pourront plus garantir des résultats avant 72h. Ce genre de situation risque de se reproduire dans les jours à venir…



Je tiens à préciser que ma fille (nouvellement bachelière) s’est déplacée en métropole pour effectuer des tests de sélection pour intégrer une université espagnole dans le domaine médical et non pour faire du tourisme !!!



Ci-joint une copie des résultats du test COVID avec la date de prélèvement (22 juillet à 16H) et la date de validation du test par la biologiste (25 juillet à 18h41)







