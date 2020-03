La grande Une [Témoignage] Coronavirus : Le récit d'un Réunionnais en voyage à Singapour Le ministère des Affaires étrangères est confronté à un rapatriement sans précédent de ressortissants français coincés aux quatre coins du monde. Là où leur compagnie aérienne fait défaut à la suite de la fermeture de frontières en plein milieu de leur voyage touristique ou d'affaires, ces Français doivent trouver d'autres correspondances pour rentrer au pays. C'est le cas de Laurent, un Réunionnais en voyage d'agrément à Singapour. Il nous raconte l'incertitude qui entoure les derniers jours de son séjour mais, au final, prend cette péripétie avec philosophie. Carnet de voyage... un peu spécial.





"Nous sommes actuellement à Singapour en voyage d'agrément. Oui, il était encore possible il y a deux semaines de partir en voyage d'agrément, même si cela paraît con pour certains, irréfléchi pour d'autres, c'était possible. Comme dit un ami : la sans' ti poul sé pa la sans' ti canor.



Notre vol retour prévu le 26 mars devait passer par Maurice et a été vraisemblablement annulé. Je dis vraisemblablement, car ni mon agence de voyage, ni la compagnie Air Mauritius ne m’a envoyé d'email pour prévenir ses clients. C'est moi qui ai pris l’initiative : j'ai contacté et l'ambassade et l'agence de voyages.



Côté officiel, j'ai pu joindre sans encombre l'ambassade de France avec, au bout du fil, que des interlocuteurs français, et ce du premier coup.



La réponse a été, après quelques heures d'attente et un rappel de leur côté, qu'il n'y a aucune prise en charge de l’État : il y a de la place sur les vols Air France > Singapour vers Paris, de la place sur les vols Air France > Paris puis Réunion. D’ailleurs, les avions, selon la personne que j'ai eue, voleraient à vide. Donc à nous de nous débrouiller pour réserver et payer. Logique quand on y pense : l’Etat ne va pas se substituer à notre bonne volonté de rentrer et il est conseillé de rentrer en France, pas obligé.



"Si on paie, on rentre"



Donc nous ne sommes pas coincés à proprement parler si on a les moyens. Si jamais tout est plein et qu'on ne peut pas rentrer, ils ont été clairs, on les rappelle et ils s'activeront. C'est dit : si on paie, on rentre. Donc nous ne sommes pas coincés à proprement parler si on a les moyens.



L'ambassade de France à Maurice, que j'ai pu avoir par email, me demande de me rapprocher de l'agence de voyages. Le ministre des Affaires étrangères assure, dans une interview datant de mercredi, qu'un plan sera disponible d'ici la fin de semaine pour tous les ressortissants français à l'étranger qui souhaitent rentrer et qu'il faut être patient... Wait and see.



Côté agence de voyages, après un courriel d'échanges et une invitation à m'inscrire sur le site des Français en voyage à l'étranger (Fil d'Ariane, que j'avais déjà consulté et renseigné depuis plusieurs semaines), l'agence réunionnaise assure faire son possible pour nous aider. J'attends donc que la situation se décante. Wait and see bis.



Voilà le topo, un peu moins alarmiste qu'un appel sur Freedom, mais c'est bel et bien la réalité ici à Singapour du moins : pas de cohue, pas de vols pris d'assaut (enfin si, ceux de vendredi samedi dimanche, mais à partir de lundi c'est possible d'avoir de la place).



Nous allons donc préparer nos affaires, faire nos dernières visites et garder notre numéro local sur ON. Nous avons l'hôtel réservé et payé jusqu'au 26, nous ne sommes pas à la rue. Je pense que la situation doit être autre pour d'autres Réunionnais à Kuala (Malaisie, ndlr) ou même à Singapour, mais nous sommes privilégiés à ce niveau. Et puis au pire, des amis nous ont proposé des contacts français sur Singapour, merci à eux.



"Les habitants sont disciplinés, l'hygiène est irréprochable et la vie ultra chère…"



Juste que les autorités françaises à l’étranger semblent traîner des pieds pour vraiment aider les gens à rentrer chez eux sur des retours déjà payés depuis longtemps... C'est là-dessus et sur les compagnies concernées que les ambassades devraient faire pression pour qu'on puisse rentrer simplement chez nous, comme promis par le Président.



À l'heure actuelle et pour être très précis, nous attendons des nouvelles de l'agence de voyages de Saint-Pierre qui est censée trouver une solution de rapatriement. Nous n'avons pas de nouvelles de l'ambassade. Je pense qu'ils attendent les directives du ministère des Affaires étrangères. Directives qui devraient sortir d'ici une paire de jours…



Ce jeudi 19 mars, nous avons publié un article faisant état de la situation de ces Français et Réunionnais bloqués aux quatre coins du monde et dont l'acheminement vers leur point initial s'avère un exercice délicat au vu de la fermeture progressive des frontières de certains pays. Habitant La Réunion et actuellement en vacances à Singapour, Laurent a lu notre article et a souhaité apporter sa vision des événements. Il nous raconte son périple en toute "zénitude". 