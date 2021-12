A la Une . Télétravail obligatoire : Des sanctions pour les employeurs réfractaires

À compter du 3 janvier prochain, le télétravail deviendra obligatoire dès lors qu'il est possible dans les entreprises. Les employeurs qui ne jouent pas le jeu seront sanctionnés. Par N.P - Publié le Mercredi 29 Décembre 2021 à 09:07





Télétravailler, une obligation



Déjà fortement recommandée depuis le début de la pandémie, la mesure sera effective dès le lundi 3 janvier pour une durée de trois semaines.



L'obligation “sera inscrite dans le protocole national en entreprise qui sera mis à jour cette semaine, comme cela avait été le cas lors des précédentes périodes concernées par l'obligation de télétravail", a indiqué le ministère du Travail, interrogé par Franceinfo.



#COVID19 | À partir du lundi 3 janvier, le #télétravail devient obligatoire à raison de 3 jours minimum par semaine, lorsque cela est possible.



Des employeurs sanctionnés



Pour les entreprises confrontées à cette nouvelle obligation, c’est un pari à tenir. Les employeurs concernés n’ont plus que quelques jours pour revoir leur organisation et s'adapter à ce fonctionnement, sous peine de sanctions. L'Inspection du travail pourra appliquer une amende à un employeur récalcitrant, s’il dispose de possibilité de télétravail.



Le projet de loi doit être discuté en commission par les députés ce mercredi soir.



