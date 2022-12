Communiqué Téléthon : Les résidents de la Maison d’accueil spécialisée de Franche-Terre en course avec les pompiers

Par NP - Publié le Mercredi 7 Décembre 2022 à 16:46

Franche-Terre, mercredi 7 décembre 2022 – Se mettre au service des autres est tout à fait possible lorsque l’on est porteur de handicap ! Et ce ne sont pas les résidents de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) de Franche-Terre, gérée par l’Association Saint-François d’Assise (ASFA), qui diront le contraire. Cinq d’entre eux, accompagnés de sept professionnels de la MAS et de l’Union Départementale Sapeurs-Pompiers (UDSP) 974, ont participé à deux courses relais pour l’édition 2022 du Téléthon, qui s’est tenue les 2 et 3 décembre dans l’île.



« Les personnes en situation de handicap soutiennent et s'engagent pour défendre les causes auxquelles elles croient. Cette course a été un challenge physique et un moment très émouvant pour nous tous. Nous tenons particulièrement à remercier l’UDSP pour son soutien indéfectible envers nos résidents. Cette collaboration précieuse nous permet de réaliser des projets divers, tant sur le volet sportif que sur le volet prévention et sécurité.», a fait ressortir Monique Maillot, AMP (Aide Médico-Psychologique) à la MAS et porteuse du projet.



Deux courses relais dans le cadre du Téléthon initié par l'AFM-Téléthon (Association Française contre les Myopathies Téléthon), étaient au programme les 2 et 3 décembre 2022. Pour le tour de l'île le vendredi, une trentaine de pompiers de l'UDSP 974 ont couru avec cinq professionnels, ainsi que Mohamed et Aurélie, deux résidents de la MAS, du village Téléthon jusqu’à l’embarcadère de Saint-Paul. « Nous avons reçu beaucoup d’encouragement de la part des gens qui étaient sur place et je suis content de faire partie de l’équipe qui a réalisé le tour de La Réunion avec les pompiers », confie Mohamed.



Puis le lendemain, ce sont deux professionnels et trois résidents de la MAS, un en fauteuil électrique et les deux autres en manuel, qui ont réalisé le parcours Mairie-Médiathèque de Sainte-Suzanne, dans une belle ambiance d‘entraide et de dépassement de soi.



Les pompiers de même que les résidents et membres de la MAS ont pu boucler ce tour de l’île à Saint-Paul, là où tout a commencé. Et cela, grâce à un effort collectif et un bel élan de solidarité « Tout d’abord, j’aimerais remercier mes collègues des casernes de Saint-Leu et de Saint-Joseph qui ont pris en charge les repas et ont assuré la logistique durant ce tour de l’île », soutient pour sa part Jeannick Iefa, pompier adjudant-chef, référent départemental Téléthon et adhérent UDSP 974. « Ce projet est né de notre volonté commune d’associer les résidents de la MAS au Téléthon. Avec l’aide de Monique Maillot présente dans cette aventure, ce tour de l’île avec les résidents de la MAS a été un succès et par ce genre d’action, nous espérons participer au changement de regard sur le handicap », conclut-il.