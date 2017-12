Société Téléthon: La 20ème édition du Rotary Karting se tiendra sur deux sites

La 20ème édition du Rotary Karting Téléthon, organisée par le Rotary Club Saint-Denis Bourbon, aura du vendredi 8 décembre 17h au lendemain, même heure.



Pour les 20 ans de la manifestation, en plus du traditionnel circuit de la Jamaïque à Saint-Denis, un 2ème site de compétition est ouvert à Saint Louis, sur le circuit Mega Kart.



Près de 40 équipes, réparties sur les deux sites, vont courir lors de ces "24 heures de Karting", dans le cadre du Téléthon 2017. Chaque équipe est constituée d’un minimum de 32 personnes qui se relaient toutes les 15 minutes. Tous les dons récoltés sont reversés à l’Association Française contre les Myopathies (AFM).



Depuis 1998, année de la 1ère édition, ce sont près de 1,1 million d'euros qui ont été récoltés. La manifestation représente plus de 15% des dons réunionnais pour le Téléthon. La plus grosse part des fonds collectés provient des droits d’inscription des entreprises participantes, pour lesquelles c'est l’occasion de participer à une œuvre caritative tout en fédérant leurs équipes, souligne le Rotary.



Outre la course, de nombreuses animations sont également prévues pour occuper pilotes et supporteurs tout au long des 24 heures dédiées à la lutte contre les myopathies. N.P Lu 624 fois





Dans la même rubrique : < > RPA/Monde des animaux: Des chiots et chatons à adopter ce samedi St-Pierre: Opération d'exercice militaire grandeur nature