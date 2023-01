Communiqué Téléthon 2022 : Un chèque de 15.467 euros remis au nom des salariés d'EDF à La Réunion

Olivier MEYRUEIS, Directeur Régional d’EDF à La Réunion a remis au nom de tous les salariés un chèque de 15.467 € à l’AFM-Téléthon. "Cette année encore, l’entreprise et ses salariés, fidèles aux valeurs d’engagement, de proximité et de solidarité ont tenu à se mobiliser pour le Téléthon", exprime EDF Réunion. Par N.P - Publié le Jeudi 5 Janvier 2023 à 15:38

Le communiqué :



Le Télétour, «un rendez-vous incontournable» Ce tour cycliste, initié par un agent au milieu des années 2000, est devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable.



Point d’orgue d’une préparation de plusieurs semaines, le samedi 3 décembre plus de 120 cyclistes de tous niveaux se sont donné rendez-vous à 5h du matin au siège d’EDF à Saint-Denis.



Le parcours, long de 231 km, est parti de Saint-Denis à 5h45 vers l'Est pour rallier la ville de Sainte-Rose pour une pause collation.



Les coureurs ont ensuite pris la direction l'agence de Saint-Pierre pour la pause déjeuner puis le village du Téléthon à Saint Paul avec un peu de pluie avant le retour à Saint-Denis à 17h45.



Pendant plus de 12 heures de route, émaillées d’étapes, les cyclistes ont eu de nombreuses occasions de partager des moments chaleureux et solidaires au fil des gens croisés sur les sites EDF ou lors des points d’étapes !



La somme de 15 467 € a été récoltée grâce à la vente des tenues des cyclistes et également des dons d’heures d’agents.



Merci aux Réunionnais, à tous les participants et aux agents EDF pour leur solidarité !