A la Une . Téléthon 2020 : "Les malades comptent plus que jamais sur cette mobilisation"

Le Téléthon 2020 aura lieu dans un contexte de crise sanitaire. Le 4 et 5 décembre prochain, la grande campagne de récolte de fonds utiles au financement de la recherche sur les maladies rares notamment sera déclinée à La Réunion avec pour symbole cette année Angel, atteint d’amyotrophie spinale. Par Prisca Bigot - Publié le Vendredi 6 Novembre 2020 à 17:43 | Lu 178 fois





Organisée par l’AFM-Téléthon, la mobilisation qui consiste à financer la recherche sur les maladies rares et aider les personnes en situation de handicap s’adapte à la pandémie. Les traditionnelles émissions seront diffusées sur Réunion La1ere et des animations organisées sur le territoire. "Moins cette année mais pour autant nous encourageons le public à y participer en respectant les gestes barrières".



À près d’un mois de l’événement, l’appel est donc lancé en direction des entreprises, structures diverses et associations qui ne doivent pas hésiter à participer et organiser des animations. 40 contrats ont déjà été signés et une soixantaine sont en cours. Une école primaire de l’île a accepté cette année de renouveler son action sportive. Et la mobilisation se fait également sur les réseaux sociaux. "Une page de collecte de fonds en ligne, ramenant sur le site national D’AFM-Téléthon, a été créée", a précisé Christian Ballet. En revanche, pas de ville ambassadrice nommée en raison de la crise sanitaire.



L’année dernière, 160 animations avaient été organisées et 330 000 euros avaient été récoltés à La Réunion. "Chaque année des collectes mais pour quel bénéfice?" est pourtant la question qui revient régulièrement, a confié Christian Ballet. La réponse est simple et se lit sur le visage souriant du petit Angel, 18 mois. L’enfant est atteint d’amyotrophie spinal, une maladie caractérisée par une faiblesse musculaire et respiratoire. Une "maladie rare, génétique et mortelle", sont les mots qui ont résonné longtemps dans la tête de sa maman Morgane. Pourtant grâce à l’injection du premier traitement de thérapie génique "Angel progresse chaque jour au lieu de décliner". "Un bonheur que l’on doit au Téléthon", a-t-elle remercié. Angel sera d'ailleurs à l'honneur dans un film de 4 minutes diffusé sur une chaine nationale et sur Facebook. "On est dans la réalité des choses", a confirmé François Cartault, ancien chef du service de génétique au CHU Félix-Guyon et aujourd’hui bénévole. "Le médicament est né dans un Généthon donc grâce à la collecte".



"Il est essentiel que les différentes manifestations se tiennent et de montrer que la vie continue", a insisté Davy Sicard.

------------------------------------



Pour participer à l'organisation du Téléthon vous pouvez contacter Christian Ballet : cballet@afm-telethon.fr. La 34e édition du Téléthon se déroule cette année dans un contexte particulier dans lequel on pourrait avoir tendance à s’isoler. "Là, c’est l’occasion de contribuer et de ne pas s’enfermer dans cette crise sanitaire", a exhorté l’artiste Davy Sicard, parrain à La Réunion de l’événement caritatif. Le Téléthon 2020 aura bien lieu, "les malades comptent plus que jamais sur cette mobilisation", a acquiescé Christian Ballet, coordinateur Téléthon à La Réunion dans une visioconférence de presse ce vendredi.Organisée par l’AFM-Téléthon, la mobilisation qui consiste à financer la recherche sur les maladies rares et aider les personnes en situation de handicap s’adapte à la pandémie. Les traditionnelles émissions seront diffusées sur Réunion La1ere et des animations organisées sur le territoire. "Moins cette année mais pour autant nous encourageons le public à y participer en respectant les gestes barrières".À près d’un mois de l’événement, l’appel est donc lancé en direction des entreprises, structures diverses et associations qui ne doivent pas hésiter à participer et organiser des animations. 40 contrats ont déjà été signés et une soixantaine sont en cours. Une école primaire de l’île a accepté cette année de renouveler son action sportive. Et la mobilisation se fait également sur les réseaux sociaux. "Une page de collecte de fonds en ligne, ramenant sur le site national D’AFM-Téléthon, a été créée", a précisé Christian Ballet. En revanche, pas de ville ambassadrice nommée en raison de la crise sanitaire.L’année dernière, 160 animations avaient été organisées et 330 000 euros avaient été récoltés à La Réunion. "Chaque année des collectes mais pour quel bénéfice?" est pourtant la question qui revient régulièrement, a confié Christian Ballet. La réponse est simple et se lit sur le visage souriant du petit Angel, 18 mois. L’enfant est atteint d’amyotrophie spinal, une maladie caractérisée par une faiblesse musculaire et respiratoire. Une "maladie rare, génétique et mortelle", sont les mots qui ont résonné longtemps dans la tête de sa maman Morgane. Pourtant grâce à l’injection du premier traitement de thérapie génique "Angel progresse chaque jour au lieu de décliner". "Un bonheur que l’on doit au Téléthon", a-t-elle remercié. Angel sera d'ailleurs à l'honneur dans un film de 4 minutes diffusé sur une chaine nationale et sur Facebook. "On est dans la réalité des choses", a confirmé François Cartault, ancien chef du service de génétique au CHU Félix-Guyon et aujourd’hui bénévole. "Le médicament est né dans un Généthon donc grâce à la collecte"."Il est essentiel que les différentes manifestations se tiennent et de montrer que la vie continue", a insisté Davy Sicard.------------------------------------Pour participer à l'organisation du Téléthon vous pouvez contacter



Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité