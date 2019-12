Téléthon 2019: Déjà plus de 74 500 000 euros collectés

Après 30 heures, le compteur du Téléthon affichait cette nuit 74 569 212 euros. Un résultat prometteur pour les jours, semaines et mois à venir. Mais le combat n'est pas terminé: les volontaires peuvent encore faire des dons [sur internet]urlblank:https://don.telethon.fr/ et au 3637 jusqu'à vendredi.



"Ce Téléthon 2019 est celui des promesses tenues. Il y a 30 ans il n'y avait rien. La plupart des maladies rares ne portaient même pas de nom. Aujourd'hui, les victoires scientifiques portent des prénoms. Je veux dire aux Français combien je suis reconnaissante de leur générosité et de leur fidélité. Sans eux, rien n'aurait été possible, et grâce à eux tout devient possible. Ce compteur du Téléthon 2019, il est crucial car il annonce les victoires de demain. Ces victoires pour Jonas et tous ceux qui attendent", a déclaré Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l'AFM-Téléthon