Economie Téléphonie mobile et internet : Des tarifs toujours élevés, mais la Réunion se rapproche de la métropole

L’Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) s'est réuni en séance plénière ce jeudi 7 juin 2018 en préfecture à Saint-Denis, sous la présidence de Sébastien Fernandes.



Le cabinet MARPIJ a présenté la dernière version actualisée de son étude réalisée pour le compte de l’OPMR sur la formation des prix des prestations aux particuliers en matière de téléphonie mobile, d'internet et d'offre triple play et quadruple play à La Réunion. Les tarifs de services de télécommunications fixes et mobiles sont-ils toujours plus élevés à La Réunion qu'en métropole ? Et comment expliquer ces écarts ? L'OPMR a analysé la situation.



Les tarifs internet toujours plus élevés à La Réunion qu'en métropole



Sur l'accès haut débit fixe, tous niveaux de gamme confondus, les tarifs sont environ 7,5 euros plus cher qu'en métropole. Sur l'entrée de gamme (ADSL 2mega) les tarifs réunionnais - qui vont de 28,90 à 42,99€ - sont légèrement moins élevés que dans les autres DOM, mais comparables aux tarifs métropolitains, avec des prestations inférieures. Sur le milieu/haut de gamme, les tarifs à La Réunion vont de 32,40 à 57,81 euros, ils sont plus élevés en moyenne de 12€ et 13,5€ par rapport métropole.



Téléphonie mobile : Free a bel et bien redistribué les cartes



En ce qui concerne la téléphonie mobile - à la mi-2017 et avant l'arrivée de Free - des écarts tarifaires considérables entre La Réunion et la métropole étaient constatés. Les premiers prix en illimité débutaient à 29,99€, soit trois fois plus cher qu'en métropole.



Au second trimestre 2018, les rapports prestations /prix des forfaits mobiles ont tous augmenté. Les tarifs baissent parfois d'un quart et les prestations augmentent. La Réunion devient, en moyenne, le DOM le moins cher et se rapproche de la métropole sur de nombreux forfaits milieux et hauts de gamme. L'offre de Free Réunion à 9,99€ est la plus compétitive (contre 19,99€ en métropole avec de meilleures prestations).



Cette présentation a été rendue nécessaire par l’arrivée de l’offre Free Mobile à La Réunion en juin 2018. Cette actualisation comprend principalement un nouveau relevé des tarifs de détail des principaux services de télécommunications mobiles en métropole et dans les DOM (La Réunion, Mayotte, Antilles, Guyane) et une analyse de l’impact de cette offre sur les autres concurrents de la zone.



