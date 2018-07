Téléphonie mobile: Des débits "élevés" à La Réunion

C'est une nouveauté. L'Arcep* a publié hier sur son site monreseaumobile.fr les cartes de couverture et les résultats de qualité de service des opérateurs mobiles en outre-mer. Une publication évoquée dans le livre-bleu des outre-mers et destinée à "permettre aux consommateurs ultramarins de comparer les performances des opérateurs, et aux décideurs de poser un diagnostic sur l'état de la connectivité mobile de leur territoire". Les données sont disponibles en open data.



Cet outil cartographique inclut d'une part des cartes de couverture des opérateurs, d'autre part, l'outil donne accès aux mesures de qualité des services mobiles, effectuées sur le terrain entre avril et juin 2018 pour tester la qualité de service.



"Les résultats traduisent un essor important de la 4G", rapporte l'Arcep, ajoutant que la plupart des territoires disposent "de taux élevés de couverture de population en 4G" et qu'"à l'approche des échéances de leurs obligations de déploiement 4G prévues en novembre 2018, l'Arcep veillera à ce qu'ils poursuivent leurs déploiements".



Des débits parfois plus élevés que ceux relevés en métropole



S'agissant des résultats relatifs à la qualité de service, l'apport de la 4G est déterminant dans le niveau des résultats, et permet à certains opérateurs de faire la différence sur les services mobiles data qu'ils proposent à leurs clients. "Ainsi, certains opérateurs offrent des niveaux de débit élevés, parfois plus que ceux relevés en métropole, ce qui a un effet direct sur la navigation web et la fluidité de l'expérience client".



Voici le bilan concernant notre île : "à La Réunion, Free, Orange et SRR ont largement déployé leurs réseaux 4G sur l'ensemble du territoire, au bénéfice de leurs clients. Ils affichent donc des taux moyens de chargement des pages web élevés, y compris sur les routes mesurées, et proposent des débits moyens élevés à leurs clients. Les opérateurs affichent également des résultats élevés en matière de services voix/SMS. Les autres opérateurs devraient déployer la 4G d'ici novembre 2018, date de leurs premières échéances".



L'Arcep rappelle toutefois qu'il peut toutefois exister des différences significatives de qualité entre les opérateurs ou entre les territoires.



* Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est une autorité administrative