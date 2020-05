Téléphone au volant : Votre permis sera automatiquement retenu en cas d'infraction

Ce 22 mai 2020, plusieurs mesures entrent en vigueur pour tenter de faire baisser la mortalité sur les routes.



​Les automobilistes qui commettent une infraction routière avec leur téléphone mobile en main verront désormais leur permis de conduire immédiatement retenu. Constatée par les forces de l'ordre, cette rétention pourra être suivie d'une suspension du permis de conduire pour une durée maximale de six mois. ​​



Cette mesure avait été annoncée à l'occasion du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 9 janvier 2018. Le Premier ministre y avait annonçait "18 mesures fortes".



Selon la Sécurité routière, le téléphone au volant est responsable d'un accident corporel sur 10 et multiplie les risques d'accident par trois.



D'autres mesures entrent en vigueur aujourd'hui. Il s'agit de l'allongement de six mois à un an de la durée maximale d'obligation de ne conduire qu'un véhicule équipé d'un éthylotest antidémarrage (EAD) lorsque cette mesure est prononcée comme alternative à la suspension du permis de conduire.



La Sécurité routière confirme également la suppression de l'obligation de possession d'un éthylotest dans son véhicule mais renforce l'obligation de la mise à disposition d'éthylotests dans les établissements de nuit.



Cette absence d'éthylotests ou de non-respect des consignes relatives à la mise à disposition d'éthylotests expose désormais à une contravention de quatrième classe (amende forfaitaire de 135 euros).