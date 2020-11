A la Une . Téléphone au volant: 73 infractions semaine, un conducteur a perdu son permis

Les policiers font le bilan des opérations de contrôles routiers et se penchent sur l'utilisation du téléphone par les automobilistes. Un tiers des infractions relevées cette semaine sont liées à l'usage d'un smartphone au volant. Un conducteur s'est même vu retirer son permis. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 27 Novembre 2020 à 16:05 | Lu 1211 fois

Contrôles routiers : le téléphone, objet de toutes les attentions



La Délégation Départementale de la Sécurité Routière réalise au quotidien des contrôles routiers. Cette semaine encore, plusieurs comportements à risque ont été constatés tant par les effectifs du Groupe de Sécurité Routière que par ceux de la Formation Motocycliste dont plusieurs délits (conduite avec consommation de stupéfiants, sans assurance...)



Les conducteurs ont été particulièrement nombreux à se faire surprendre avec un téléphone tenu en main, et ce sur les quatre circonscriptions de l'île relevant de la Police Nationale. Au total, depuis lundi, 73 contraventions pour ce motif ont été formalisées pour un total de 216 infractions relevées par les effectifs départementaux .



Les effectifs du Commissariat de Saint Denis interceptaient eux hier un conducteur qui, absorbé par sa conversation téléphonique, commettait plusieurs infractions dont un changement de voie sans signalement préalable. Il était intercepté et verbalisé. Et de façon inédite, son permis lui était immédiatement retiré au regard des dispositions législatives en vigueur depuis peu .



Il est établi que la conduite avec un téléphone tenu en main utilisé par exemple pour envoyer un texto diminue notablement l'attention, multipliant le risque d'accident par 23. Une campagne de prévention en cours, relayée ici même, appelle à la prudence en ce domaine.



Outre le risque d'accident, le conducteur surpris avec un téléphone et qui, en même temps commet une infraction dangereuse, peut désormais voir son permis retiré immédiatement et ce pour plusieurs mois.





