Téléphone au volant : 23 conducteurs épinglés par les gendarmes

Pas moins de 33 infractions ont été constatées par la brigade mobile de Saint-Paul ce lundi après-midi, lors d'une opération "route bleue" menée sur la quatre-voies entre La Possession et Saint-Paul. Par N.P - Publié le Lundi 30 Janvier 2023 à 18:41

Le communiqué de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière :



Le lundi 30 janvier 2023 de 14h à 18h, la BMo de St Paul a procédé à une opération "Route bleue - RN1" entre La Possession et St Paul, axée essentiellement sur la constatation des fautes de comportement.



A cet effet, les quatre postes de contrôle avec interception, ont permis de relever 33 infractions, dont 23 conduites avec un téléphone tenu en main, 3 vitres sur-teintées, 1 franchissement de ligne continue, 1 émission de fumée opaque, 3 plaques d'immatriculation non conformes, 1 non port de la ceinture de sécurité par conducteur, 1 conduite sans permis...