La grande Une Téléphérique à St-Denis : Pose du câble principal

Les travaux concernant le futur téléphérique Chaudron-Moufia-Bois de Nèfles entrent dans leur dernière phase. Ce mercredi, les nordistes ont débuté la pose du câble principal sur les pylônes de la ligne, opération qui durera jusqu'à la fin de la semaine. La livraison du premier téléphérique urbain de l'île est toujours attendue en fin d'année. Par SI - Publié le Mercredi 18 Août 2021 à 17:25





Les premières opérations de câblage ont débuté le mois dernier avec l'aide d'un drone conçu spécialement pour ces manoeuvres. Quatre vols avaient été effectués : un au-dessus de l’IRSAM (G3 gare de Moufia-P17); un deuxième au-dessus de la résidence Pierre et Sable (P17-G4 gare de Bancoul) ; un troisième à l’aval du lycée Nord (G4-P23) et un dernier au-dessus du Lycée Nord (P23-G5 gare de Bois de Nèfles).







Rebelote ce mercredi au niveau du Mail du Chaudron, terminus de cette ligne de 2,7 km où les cordistes ont déployé les derniers câbles avant une phase d'essai prévu à compter du mois prochain. Des essais qui dureront deux mois avant une marche à blanc et la livraison finale prévue en toute fin d'année explique le chef du projet téléphérique à la Cinor, Mickaël Nacivet avant d'ajouter : "Les études de conceptions vont être bientot finalisées et présentées à la population dans le cadre d'une enquête publique d'ici six mois ou avant la fin de l'année."



Les travaux continuent sur les autres pôles



Outre la pose du câble principal (zone B), les travaux du futur Pôle d'échanges multimodal du Mail du Chaudron (zone A) ont également débuté. Il s'agit principalement des aménagements de voirie et l'agrandissement de l'actuel point d'échanges). La première phase (aout-decembre 2021) sera principalement dédiée à l'aménagement des quais de la station entre les rues Françoise Châtelain et Joseph Bédier (au niveau des plateaux noirs). La seconde phase démarrera en 2022 et sera dédiée à une refonte totale de l'actuelle gare située entre la rue Roger Payet et l'avenue Leconte de Lisle.



Période des travaux:

- Zone A Pôle échanges multimodal : préparation travaux (début aout) - travaux réseau routier (aout-novembre) - travaux d'éclairage public (novembre-decembre). À noter que des déviations des lignes de bus sont à prévoir entre le 9 août et le 3 décembre 2021.

- Zone B déroulage du câble en hauteur : début aout - fermeture des terrains mi-aout - fermeture aire de jeux fin août- réouverture aire de jeux début septembre - réouverture terrains mi-septembre - fin travaux début octobre.



EN RÉSUMÉ



- 2,7 kilomètres de voie

- 5 stations (Bois de Nèfles, Bancoul, Moufia, Campus, Chaudron)

- 46 cabines de 10 places avec accès personnes à mobilités réduite et possibilité de venir avec un vélo ou une poussette

-14 minutes de parcours - un passage toutes les 34 secondes

- 5 quartiers réaménagés, végétalisés et rendus plus animés (Bois de Nèfles, Bancoul, Moufia, Campus, Chaudron)

- 1 place publique

- 2 parking-relais

- 3 pôles d'échanges bus

- cheminements piétons et voies cyclables

- 50 millions d’€ de coût



