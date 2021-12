Téléphérique à St-Denis : Le "Papang" prendra son envol le 23 décembre

L’arrivée de ces véhicules représente, à l’instar de l’élévation des pylônes dans le ciel dionysien, la concrétisation du premier projet de transport par câble de l’île. Avec un parcours effectué en 14 minutes, le voyageur venu de Bois de Nèfles peut se rendre à l’hôtel de ville en une demi-heure. La capacité maximale de transport est de 1 200 passagers par heure, et la collectivité mise pour l’heure sur une moyenne de 6.000 passagers par jour pour ce tracé.



Le président de la CINOR, Maurice Gironcel, explique : "Ce téléphérique fait partie des moyens de déplacement de la CINOR et est complémentaire avec le réseau Citalis." Il ajoute que le TCSP du Chaudron va devenir un BHNS (bus à haut niveau de service) qui partirait de la caserne Lambert jusqu'à la Marine de Sainte-Suzanne et par la suite jusqu'à Saint-Benoît.



La première étape d'un projet plus large



Le PDG de la Sodiparc se félicite : "C'est vrai que c'est parti en temps record depuis la pose du premier pylône. Le but est d'aller vers l'intermodalité. Nous avons une formule 'du battant des lames au sommet des montagnes', c'est cela avec le téléphérique !"



La ligne de Bois de Nèfles a été choisie car elle relie un nœud modal, le mail du Chaudron, et permet de relier trois lycées (Memona Hinterman-Affeejee, Georges Brassens et l’Horizon), trois collèges (Bois de Nèfles, Alizée, Chaudron), ainsi que le campus de l’Université au Moufia et l’hôtel de Région.



La Cinor porte également un deuxième projet sur la ligne Bellepierre-La Montagne. La future ligne permettra sécuriser la liaison entre le Plateau de la Montagne et le reste de l'agglomération. Le trajet en cabine s’effectuera en 4 minutes pour 1,3 kilomètre de trajet.