Société Téléphérique: Une enquête publique ouverte

Une enquête publique a été ouverte ce lundi 3 décembre 2018, pour que les Réunionnais puissent participer et donner leur avis sur le projet de la CINOR d'un téléphérique à Saint-Denis, dans le but d'améliorer son réseau de transport urbain.



Le ligne relierait cinq stations entre les secteurs du Chaudron, du Moufia et de Bois de Nèfles, le tout sur une distance de 2,7 km. La CINOR précise que "les études et la concertation publique qui ont été menées ont permis de valider un tracé impactant au minimum les propriétaires privés ce qui facilitera l’avancement et la réalisation du projet."







la déclaration d’utilité publique avec étude d’impact des acquisitions et travaux nécessaires au projet susmentionné

la cessibilité des terrains nécessaires pour la réalisation des travaux

l’établissement des servitudes d’utilité publique de survol, de passage et d'implantation de dispositifs de faible ampleur indispensables à la sécurité. Pour des informations supplémentaires sur le projet peuvent être demandées au commissaire enquêteur:

A la mairie principale de Saint-Denis: de 9 heures à 12 heures le 3 décembre

de 9 heures à 12 heures le 12 décembre

de 13 heures à 16 heures le 17 décembre

de 13 heures à 16 heures le 3 janvier A la mairie annexe du Chaudron: de 9 heures à 12 heures le 6 décembre

de 13 heures à 16 heures le 27 décembre A la mairie annexe de Moufia: de 13 heures à 16 heures le 11 décembre

de 8 heures à 11 heures le 28 décembre A la mairie annexe de Bois de Nèfles: de 13 heures à 16 heures le 4 décembre

de 9 heures à 12 heures le 14 décembre Le dossier d’enquête sera déposé à la mairie de principale de Saint-Denis, ainsi que dans les mairies annexes du Chaudron, Moufia et Bois de Nèfles du 3 décembre 2018 au 3 janvier 2019. Il comprend notamment une étude d’impact, une évaluation environnementale, un résumé non technique et l’avis de l’autorité environnementale (MRAe) au titre du projet. Le dossier sera tenu à la disposition du public: sur support papier, en mairie, siège de l'enquête

sur le site internet de la CINOR à l’adresse https://telepherique-urbain.cinor.org/

sur site internet de la préfecture www.reunion.pref.gouv.fr sous la rubrique: "Accueil > Publications > Environnement et urbanisme"

sur un poste informatique, en préfecture - DRECV - bureau du cadre de vie (BCV)

sur rendez-vous en téléphonant au 0262-40-77-67 aux jours et heures habituels d’ouverture du bureau Le public pourra en prendre connaissance aux jours et heures d'ouverture des bureaux et consigner ses observations sur le registre d’enquête unique ouvert à cet effet ou les adresser par écrit au siège de l'enquête à la mairie de Saint-Denis (adresse : Hôtel de Ville – 97400 Saint-Denis) ou à l’adresse électronique suivante : enquete-publique@reunion.pref.gouv.fr



Ces observations seront consultables par le public dans les meilleurs délais sur le site internet de la préfecture:



