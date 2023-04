Téléphérique Papang : Horaires modifiés ce mercredi pour permettre un exercice de secours

Le communiqué :



Afin de garantir le bon déroulement de l’exercice annuel règlementaire de secours, le mercredi 5 avril 2023, la ligne de téléphérique PAPANG sera ouverte de manière exceptionnelle de 07h00 à 12h00 uniquement.



Les équipes techniques de la ligne téléphérique PAPANG donnent rendez-vous à ses usagers dès le lendemain -jeudi 6 avril 2023-, et se tiendront prêtes à les accueillir à nouveau sur les horaires habituels, de 6h à 20h tous les jours.



Ce mercredi 5 avril 2023, pour leurs déplacements avant 07h00 et après 12h00 les usagers de la ligne téléphérique sont invités à emprunter le réseau de bus CITALIS pour se déplacer sur le secteur.



Aussi, une navette « Mon papang » du réseau CITALIS effectuera le trajet « Chaudron > Campus > Moufia > Bancoul > Bois-de-nèfles » et desservira les arrêts à proximité des 5 stations téléphérique de 12h à 20h.



Les informations concernant les horaires de la navette « Mon papang » et des lignes de bus sont accessibles depuis le site internet : www.citalis.re