Téléphérique Cinor: la cabine exposée au salon européen des transports publics ! CINOR Le projet de téléphérique de la Cinor est actuellement mis en exergue à l'occasion du Salon européen de la mobilité, Transports publics qui a débuté le 12 juin à Paris, Porte de Versailles.

Avec plus de 250 exposants et 11 000 participants, cet événementiel international constitue le rendez-vous de toute la filière.

Paris constitue actuellement la capitale européenne, voire mondiale pour les transports publics de la mobilité.



La plus belle capitale du monde roule ainsi pour les transports publics, entourée d'acteurs d’environ 70 pays différents.



Surtout beaucoup de constructeurs venus présenter leurs nouveautés dans un espace sans frontières permettant de se "confronter à l’ensemble de l'approche des pays européens".



Après Medellin il y a un an, un invité inattendu parmi cette belle brochette d'invités, la Cinor, pour un même projet : le téléphérique !



En effet, Poma, délégataire du groupement filao qui a la charge de la réalisation du projet de la première ligne du téléphérique Chaudron-Bois de Nèfles, consacrera en effet une bonne partie de son stand à la présentation de ce projet novateur.



Les visiteurs découvrent ainsi le projet en même temps que la cabine.

"C'est le même équipement que les visiteurs réunionnais ont pu découvrir en avant première lors du Salon de la Maison, Salon Zanimos et Salon des seniors au parc des Expositions et de Congrès de Saint-Denis. On est quand même un peu fier de se dire que La Réunion l'a découvert avant la métropole ", précise Jean-Alix Coindevel, chef de projet événementiels et relations publiques à la Cinor.



Le Président Gérald Maillot affiche sa satisfaction de voir cette mise en exergue du projet réunionnais sur ce salon de réputation mondiale.

"Cela montre bien que nous sommes dans le temps, de même que cela situe l'importance de ce moyen de transports pour Poma aujourd'hui et demain.

Qui plus est, ça fait un sacré coup de pub pour La Réunion".



Pour rappel, La Cinor a choisi le Groupement FILAO, dont POMA est le mandataire, et qui fédère 7 entreprises dont 5 locales (SOGEA Océan Indien, SODIPARC, ISR, EGIS, Atelier Architecte, Richez-Associés) pour construire et assurer la maintenance du premier téléphérique urbain de La Réunion.



Comportant cinq stations pour un trajet de 2,68 kilomètres, ce téléphérique atteindra un débit de 1 200 personnes par heure.



Les usagers pourront ainsi traverser Saint Denis du centre au nord de la ville en 14 minutes, confortablement installés dans une des 46 cabines de 10 places assises.



Connecté au réseau de transport public existant, ce téléphérique tient compte des futurs projets de réseaux intégrés portés par la Ville de Saint-Denis.



Les premiers travaux débuteront en septembre 2018 pour une ouverture au public prévue en décembre 2019.



La Cinor fait partie des premières collectivités de France avec Toulouse et Orléans à concrétiser un projet de Téléphérique Urbain.

Conférences et rencontres pour envisager les transports de demain.



S'agissant du salon européen des transports publics, sur ces stands de réputation mondiale, sont prévus des conférences et des rencontres permettant d’esquisser les transports de demain.



Du constructeur à l’opérateur, des sociétés de service au décideur politique, aucun professionnel du secteur ne peut manquer ce rendez-vous bisannuel où émergent des idées, se nouent des partenariats et se concluent les contrats du futur.



Nouvelles énergies, outils de maîtrise des émissions polluantes, véhicules des émissions et à faible mobilités actives dessinent cette année des lendemains plus innovants.



Circulez, circulez... Il y a toujours beaucoup à voir à Transports Publics... CINOR

