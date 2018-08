Téléchargez maintenant l’application Ville de Saint-Paul !

Événements, infos pratiques, écoles, chantiers, projets d’aménagement, manifestations, concerts, démarches administratives… Vous voulez connaître en direct et en continu toutes les actualités importantes de la commune saint-pauloise ? L’application mobile gratuite « Ville de Saint-Paul » a été conçue pour vous !Si vous possédez un smartphone, cette appli reste disponible sur: Google Play Store et l’ AppStore , les deux principales plateformes de téléchargement. Elle vous permettra aussi de consulter toutes les informations institutionnelles, la vie des quartiers, les photos, les vidéos, l’agenda culturel et sportif. Les Saint-Paulois recevront également des notifications push en temps réel afin de les prévenir de la vie de la cité. Un outil développé en interne par le Service Communication de la Mairie.Saint-Paul se positionne résolument comme une cité connectée avec tous ses habitants et met à disposition des outils numériques pour leur donner l’opportunité de trouver l’information qu’ils désirent. Et ce où qu’ils se trouvent sur le territoire, sept jours sur sept.Vous pouvez aussi obtenir des informations sur les comptes Facebook et Twitter de la commune à tout moment.Le site internet de la collectivité saint-pauloise centralise, lui, toutes les infos évoquées dans cet article. Réseaux sociaux, site internet, newsletter et application: vous ne pourrez pas dire que vous n’étiez pas au courant !