Télé Kréol lance une cagnotte pour sauver la chaîne

Alors que sa fermeture était annoncée pour cette semaine, la chaîne de télévision locale s’est vue accorder un sursis d’une dizaine de jours. Le temps pour Thierry Araye, son fondateur, d’entamer des discussions pour trouver de nouveaux financements.C’est pourquoi une cagnotte en ligne vient d’être lancée par la chaîne. L’objectif est de réunir pas moins de 200.000 euros pour sauver Télé Kréol :"Voilà plus de 10 ans que nous partageons cette chaîne gratuitement avec les Réunionnais d’ici et d’ailleurs, plus de 10 ans que nous partageons le quotidien des Réunionnais, plus de 10 ans que nous sommes là, avec vous, pour vous.Aujourd’hui, Télé Kréol a besoin de vous. Nous avons besoin de vous.La télé connaît d’importantes difficultés et pourrait bien devoir fermer et pour éviter cela nous avons besoin de votre soutien.Il nous faut réunir 200 000 € pour espérer sauver notre Télé. Un don de votre part, quelle que soit la somme, serait le bienvenu.Nou lé là pou mèt’ La Réunion en lèr’, sa la toujour été nout l’objectif. Zordi nou la besoin à zot pou nou continué avancé. Peu importe kisa ou lé, un geste de out part i peu sauve nout télé.Merci pou out soutien, merci pour zot soutien."