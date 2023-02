Tel-Aviv : Un couple abandonne son bébé au guichet d’enregistrement pour pouvoir prendre l’avion

Plutôt que de prendre un billet pour leur enfant, ils ont préféré l’abandonner au comptoir d’enregistrement avant de tenter d’embarquer pour la Belgique. Une décision irresponsable qui aurait pu avoir de lourdes conséquences si le couple n’avait pas été intercepté par le personnel aéroportuaire. Selon le média israélien Times of Israël, la scène qui s'est déroulée le 31 janvier dernier a été filmée, montrant un enfant dans un cosy posé sur le comptoir d’enregistrement de l’aéroport David Ben Gourion à Tel Aviv.



En effet, ce couple avait réservé un vol de la compagnie Ryanair pour la Belgique. Deux billets seulement et aucun pour l’enfant. Au lieu d’essayer de trouver une solution ou de lui prendre un billet, le couple a décidé de laisser l’enfant dans son cosy avant de courir vers la porte d’embarquement. L’homme et la femme ont été rattrapés de justesse par le personnel aéroportuaire avant d’être placés entre les mains de la police locale



« Tous les employés étaient sous le choc. Nous n'avons jamais rien vu de tel. Nous n'en croyions pas nos yeux », a réagi la compagnie par voie de communiqué.