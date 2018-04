<<< RETOUR CINOR

Technor : Les ateliers du Grand Canal en phase travaux ! CINOR En mode partenarial, la Cinor, la Région et la Sodiac se sont donnés rendez-vous ce mercredi 11 avril 2018 pour un point d'étape qui concrétise le lancement des futurs "Ateliers du Grand Canal" comprenant 3500m2 d'ateliers et 630 m2 de bureaux.

Entièrement pensés et conçus pour favoriser le développement des petites et moyennes industries dans le Nord de La Réunion, ils verront le jour sur le Parc Technor de la Cinor à la mi 2019.



Sur un foncier de 5 600 m2, les Ateliers du Grand Canal proposeront 13 ateliers, de 250 à 550m2, dans un ensemble de plus de 3500m2.



On y retrouvera également 630m2 de bureaux en mezzanine au sein de cette surface et de 31 places de stationnement dont 16 couvertes et 18 aériennes.



"Notre volonté est de proposer un prix de location maîtrisé. Nous faisons confiance à la Sodiac pour y arriver", explique le Président de la Cinor, Gérald Maillot .



L' investissement pour la création de ces ateliers se chiffrent à 6,1 M€, qui bénéficie du soutien de l’Europe et de la Région Réunion, à hauteur de 1,9 M€.



Garantie d'emprunt pour 2, 35 M€ pour la Cinor



Pour sa part, la Cinor porte la garantie d'emprunt du projet pour un montant de 2, 35 M€.



C'est une nouvelle étape du développement du Parc qui s'instaure donc avec la construction des ateliers du Grand Canal, dédiés à des entreprises dynamiques et innovantes de production et qui seront livrés au 1er semestre 2019.



Un projet qui est mené par la Sodiac, pour le compte de la Cinor, dans le cadre de ses activités d’aménagement et de commercialisation de sites à vocation économique.



La Sodiac dont la mission consiste en effet à réaliser l’ensemble des opérations permettant aux acteurs économiques de s’y implanter ou de s’y développer.



On ne peut que tous s'en féliciter : à ce jour, le Parc Technologique, qui s'étend sur 36 hectares, constitue un exemple de réussite dans ce domaine.



En plaçant le développement économique et l’emploi au cœur de son Projet de Territoire, la Communauté d’agglomération du Nord Réunion, avec l’appui de ses partenaires institutionnels, l’Etat, se fait fort de concrétiser son engagement en faveur d'actions majeures allant dans le sens de la création de richesses et de l'emploi.

Le "Cube", 4000m2 dédiés aux porteurs de projet



Profitant de l'instant présent, Jean-Paul Lefèvre, chef du Projet de Territoire à la Cinor, en a profité pour évoqué le projet "Le Cube", qui verra le jour à quelques mètres de là en amont des ateliers du Grand Canal.



C'est un bâtiment innovant de 4000m2 à terme, s'adressant à une vingtaine d’entreprises, avec une première phase de 2000m2 que nous devrions pouvoir inaugurer dès 2019.



"Le Cube concrétise notre volonté de redéploiement de notre système technopolitain, avec notamment la construction d’un parcours foncier, d’immobilier et de services soutenu depuis le repérage de porteurs de projet jusqu’à la croissance de ses entreprises", ajoute Jean-Paul Lefèvre.



On aura l'occasion d'y revenir.



Des projets qui confirment que le Projet de Territoire de la Cinor passe bel et bien en mode actions!



"Avec nos équipes, nous continuerons à mettre toute notre énergie pour conduire et mener à termes, en mode parteunariale, des projets structurants au service de nos administrés et de nos entreprises pour équiper davantage, chaque jour, ce territoire qui nous est cher", conclut pour sa part le Président Gérald Maillot



