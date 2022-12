Mayotte Technopole à Dembéni : La livraison du chantier prévue pour mi 2023

Ce mardi, une visite officielle du futur chantier de cette construction de 3000m2 en présence du préfet a permis aux acteurs du projet démarré en 2021 de faire le point sur l'avancée des travaux qui devraient prendre fin dans quelques mois. Par NP - Publié le Mercredi 7 Décembre 2022 à 06:46

"C'est en accompagnant les initiatives locales, ceux qui cherchent à innover, à créer de la valeur ajoutée, que nous appuyons le mouvement" a déclaré hier le représentant de l'Etat Thierry Suquet en visite officielle sur le chantier. En construction depuis juillet 2021, la Technopole de Mayotte aura pour objectif d'accompagner le développement économique et technologique des entreprises et faciliter le parcours entreprenarial des porteurs de projet.

Ce futur pôle scientifique s'inscrit dans le programme "Action Cœur de Ville", visant à dynamiser, innover et rendre attractive la ville de Dembéni et diminuer les fractures territoriales.

Ce mardi, la visite du chantier par les officiels a été l'occasion pour la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte de passer le relais opérationnel du projet technopolitain à l'Association Mayotte Technopole en présence de Nadine Hafidou, secrétaire de la CCI mahoraise, du vice-président du Conseil départemental chargé des Solidarités de l’action sociale et de la Santé, Madi Moussa Velou.

Evoqué pour la première fois en 2014, la Technopole ouvrira une nouvelle page pour le développement économique et l'aménagement du territoire et devrait être opérationnelle mi 2023. D’un montant total de 12,8 millions d’euros, la surface de 3000 m² devrait accueillir, entre autres, un Fablab, un espace de coworking, des ateliers, des laboratoires de recherche mais également un espace événementiel avec une salle d’une capacité de 200 places ainsi qu’une résidence pour les chercheurs