Technopole : Concours de création d’entreprises innovantes, édition 2018 CINOR Lancé en 2013 par La Cinor et la Technopole de La Réunion pour stimuler la création d’entreprises sur le territoire du Nord, le Concours de création d’entreprises innovantes est destiné à toute personne majeure ayant une idée innovante et souhaitant la concrétiser en créant sa propre société. L'édition 2018 est prévue cette année le 14 juin avec prise en compte des candidatures jusqu'au 14 mai.

Une idée innovante, c’est quoi ?

Pour le Comité Régional pour l’Innovation (CRI) : "tout nouveau produit, design, procédé, organisation ou service pouvant apporter une amélioration ou une nouveauté notable pour le consommateur, le marché ou l’environnement concurrentiel", explique Laurent Gaboriau, directeur de la Technopole. L’innovation peut ainsi concerner un produit, un procédé, un nouveau type de commercialisation ou d’organisation.



La Cinor accompagne bien sûr l'organisation de ce concours. Elle valide en effet entièrement les objectifs visant, selon Guy Martin, Vice-Président délégué de la Cinor, "à stimuler les initiatives de création d’activités innovantes à La Réunion, notamment en faisant émerger des projets de startups innovantes localement. Des startups qui seront source de croissance et d’emploi pour les années à venir".



La Cinor qui, dans le cadre de la loi NOTRe avec l'élargissement de nos compétences en matière de développement économique, et à travers la convention d'objectifs pluriannuel de 3 ans avec l'association Technopole, affiche sa volonté de confier à la Technopole un outil au service de l'innovation.



Un partenariat qui porte également sur des missions nouvelles en ce qui concerne l'animation des zones d'activités issues du transfert de la commune de Saint-Denis (Zac Finette, Zac Foucherolles, etc).



Cette démarche partenariale cible également une mission d'accompagnement des start-up identifiées par la Technopole vers un dispositif d'accélération de leur projet via le partenariat construit avec le Pays Basque dénommé "océan work center" avec mise en situation dans le "bootcamp" dans le pays basque.

5 prix spéciaux décernés en 2018



S'agissant de ce concours, pour les organisateurs, il s'agit de détecter de nouveaux projets pour l’Incubateur et développer un tremplin pour les porteurs de projets d’entreprises innovantes sur le territoire.



En plus du soutien institutionnel dont la Technopole bénéficie dans le cadre de ses actions d’animation (l’Etat, l’Europe, la Région, la CINOR, la CIVIS…), des entreprises locales s’engagent et portent l’innovation et l’entrepreneuriat local.



Cette année, 5 prix spéciaux sont ainsi soutenus par la Cinor, la Mutualité de La Réunion, EDF, le groupe Transdev et la Sodiparc, Orange et TetraNergy; le prix spécial cleantech et énergie, le prix spécial santé, le prix spécial mobilité et transports, le prix spécial numérique, le prix spécial économie de l'océan.



Pour rappel, de 2013 à 2017, 5 éditions ont vu le jour pour 425 candidatures, 226 projets analysés.



14 projets ont intégré l’Incubateur Régional de La Réunion : Datarocks, MAD, Immersive Ways, Veloce, Fruit lovers, W3A, Beam, Qweety, Bat’KRun, ZotData, Zeewa, Logalta, Ti bière kréol, Xprim.



Les candidats ont jusqu’au 14 mai pour remplir gratuitement un formulaire en ligne. Une fois leur candidature examinée et validée, ils seront amenés à présenter leur projet à l’oral devant un jury composé d’experts.



REPERES

Inscription sur le site internet dédié : www.entreprises-innovantes.re

Inscription : jusqu'au 14 mai 2018 minuit

Pré-sélection des dossiers : du 15 au 31 mai 2018

Annonce des finalistes le : 1er Juin 2018

Audition des candidats devant le jury final : 12 juin 2018

Composition du jury : entrepreneurs, acteurs de l’innovation, de la recherche et de la formation

Cérémonie publique de remise des prix : 14 juin 2018

