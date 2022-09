A la Une .. Téat Plein Air : Les artistes offrent une soirée magique au public de 1000 Sourires

Pour continuer à faire rêver toujours plus de marmailles, l’Association 1000 Sourires organisait ce samedi 24 septembre sa troisième soirée caritative. Après deux éditions au Téat de Champ Fleuri, c’est cette fois au Téat Plein Air de Saint-Gilles que le rendez-vous était donné. Et le public est venu en nombre ! 1000 personnes sont venues applaudir les artistes qui ont accepté de donner bénévolement de leur temps pour la soirée "Offrons du bonheur aux marmailles de 1000 Sourires". Par NP - Publié le Mardi 27 Septembre 2022 à 12:09

L’association avait promis au public une soirée placée sous le signe de l’humour, de la danse, de la magie et de la chanson. Et elle a tenu promesse !



Le spectacle présenté par Coralie Dijoux a tout de suite démarré en beauté avec le tube de la pétillante Clara "La Force L’amour". Elle a laissé la place à l’énergie de Pix’l avec son titre “Rempart”.



C’est ensuite Marie-Alice Sinaman, marraine officielle de l’association, qui est venue faire rire les spectateurs. La douce Kénaëlle est venue interpréter son succès “Bondié” largement repris par la foule.



Puis, changement de registre avec Michel Fages (venu spécialement de Métropole) et ses tours qui mêlent magie et humour. Les hommes qui sont montés sur scène pour le jeu de la chaise ou celui de la montre ont été de parfaits complices et ont fait pouffer le public. C’était ensuite au tour du chorégraphe Julihno et ses danseurs d’enflammer le Téat.



Après deux autres titres de Pix’l et Kénaëlle, Thierry Jardinot, parrain historique de l’association, est venu exposer ses problèmes de logements insalubres, créant l’hilarité générale. Son acolyte Marie-Alice Sinaman a joué les assistantes pour le mentaliste Vadrame Clair. Calculatrice à la main, le public s’est laissé embarquer par son show, aussi drôle qu’intriguant.



La dernière artiste à monter sur scène était particulièrement attendue puisqu’il s’agit du phénomène du moment : Léa Churros. Propulsée en quelques mois sur le devant de la scène grâce à ses vidéos sur Internet, l’artiste a embarqué le public !



Tous les artistes se sont ensuite retrouvés sur scène pour un final en musique sur la chanson “Mamzel Paula”.



“Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette soirée, les parrains, les partenaires, les bénévoles, le public qui a répondu présent et encore 1000 mercis aux artistes de cette édition et des précédentes car c’est grâce à toutes ces personnes que nous pouvons continuer à organiser des opérations de rêve à La Réunion pour les marmailles”, conclut Ibrahim Ingar.



1000 Sourires c'est à ce jour 281 opérations réalisées et 11 804 marmailles parrainés.





































En vidéo, découvrez un condensé des actions menées cette année par 1000 Sourires :