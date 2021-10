Sport Réunion Team Belus : Et maintenant ?

Publié le Lundi 25 Octobre 2021

Le voile est retombé Samedi soir à l’issue de l’ES8 sur la troisième manche de la saison 2021 des Rallyes. Cette épreuve spectaculaire était également l’occasion pour Patrick Belus de revenir à la compétition après 6 ans d’interruption. Patrick Belus, copiloté par son cadet Loïc aura repris ses repères et appris à utiliser cette Ford Fiesta Rally4 nouvelle génération comme il se doit.



"C’est clairement un autre monde", expliquait le pilote. "Les châssis ont énormément évolué en seulement cinq années notamment dans cette catégorie Rally4. Par ailleurs, cette Fiesta est équipée d’une motorisation turbo-compressée et celà demande un temps d’adaptation en terme d’arrivée de puissance et d’inertie au freinage", détaillait-il.



Malgré tout, la fratrie signait le temps référence dès la première spéciale dans sa catégorie. Las le deuxième passage de la spéciale de Terrass Bel Air qui concluait la première étape voyait l’équipage penaud à l’arrivée de ce chrono: "Pour la deuxième passe, j’étais clairement plus vite...sans doute un peu trop", analysait le pilote. De fait, dans une corde qui n’avait pas été prise lors de la première passe, la Ford Fiesta heurtait une pierre et le train avant en souffrait. Au split intermédiaire à mi-parcours de cette spéciale, l’équipage avait amélioré son propre chrono d’une seconde au kilomètre par rapport au premier passage.



Le Samedi matin, la Ford Fiesta Rally4 rejoignait l’assistance pour un bilan mécanique de la touchette de la veille: une biellette de direction et une jante avait été impactées et l’équipe d’assistance procédait à la remise en condition de la nouvelle venue à la Réunion. "L’objectif est avant tout de rendre une voiture secure et en mesure d’aller au bout", expliquait Rémi, l’ingénieur détaché de chez TM Compétition accompagné de son binôme Alan en charge de l’aspect mécanique. "La voiture est parfaitement fiabilisé d’un point de vue sécurité et nous avons systématiquement les réglages nominaux en mémoire. Toutefois, sans une géométrie pour obtenir l’identique du départ, on n’est plus dans la perfection mais autour de 90 à 95% d’efficacité", ajoutait le team manager Thierry De Berge.



Auteur de 4 meilleurs temps le Samedi, Patrick poursuivait son apprentissage de cette voiture et est donc le meilleur performer de cette épreuve dans sa catégorie. "Après cette petite centaine de kilomètres, on a retrouvé nos fondamentaux et mieux compris cette voiture en restant dans notre zone de confort et sécurité", analysait le pilote, "on se sent vraiment bien et désormais en mesure de pouvoir pousser le cran supplémentaire pour un objectif sportif cette fois-ci".



Reste à l’équipage Belus/Belus à confirmer à l’occasion du Rallye des 1000km ces belles prédispositions en s’alignant de nouveau au départ au volant de cette Ford Fiesta Rally4.