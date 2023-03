Tayc à La Réunion : Concert complet samedi, il sera au Beach Club dimanche soir

L'artiste Tayc était récemment au coeur d'une polémique lors de la sortie de son dernier album. Il a retiré sa chanson "Quand tu dors", où il décrit de façon romantique une relation sexuelle imposée à sa compagne inconsciente. Il s'est excusé et a déclaré "Je refuse que ma musique banalise toute forme de violence, et encore moins les violences au sein du couple".



Le très populaire Tayc s'était aussi retrouvé au coeur d'une polémique en 2022. Il avait fait monter une fan sur scène et avait dansé avec elle. Un moment filmé et diffusé sur les réseaux sociaux qui avait brisé le couple de la spectatrice.



Le chanteur avait aussi défrayé la chronique lors d'un autre concert lorsqu'il avait récupéré une culotte qui lui avait été lancée sur scène et qu'il l'a mise sur son visage pour la "sentir".