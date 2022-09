A la Une . Taxis, VSL et ambulances : 18 infractions relevées

Les gendarmes ont mené des contrôles à Saint-Benoît sur les véhicules de transports particuliers de personnes ou d'acheminement de matières dangereuses. Par NP - Publié le Mardi 6 Septembre 2022 à 18:24

Ce mardi, de 09 heures 00 à 12 heures 00, les motocyclistes de l’E.D.S.R ont réalisé un service coordonné avec les gendarmes de la COB St-Benoît, les contrôleurs de la D.E.E.T.S * et les contrôleurs routiers de la D.E.A.L ** ayant pour objectif principal le contrôle des transports particuliers de personnes (Taxis, VSL et Ambulance). Cette opération s’est déroulé à proximité du Centre Hospitalier Est de la Réunion à Saint-Benoît.



18 infractions propres à la réglementation et à la circulation des ces véhicules ont été constatées (absence de terminal de paiement, défaut de visite périodique taximètre, défaut de contrôle technique, non-apposition de carte professionnelle, absence de document de transport VTC, ….) et 05 infractions ont été relevées à l’encontre d’autres usagers de la route dont le chauffeur d'un camion frigorifique qui transportait des matières dangereuses sans-plaques-étiquettes apparentes, pour ce type de transport dangereux.