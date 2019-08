La grande Une Taxis: Le kilomètre de course de jour passe la barre des 2€





Chaque année, les tarifs des taxis sont réglementés et fixés par arrêté préfectoral dans chaque département. Ce tarif est maximal et non imposé. Ainsi, le tarif de la course est composé d'un prix maximum du kilomètre parcouru, avec des majorations possibles, et d'un prix maximum de prise en charge, avec éventuellement des suppléments, également encadrés. Le prix de la course doit être calculé selon la distance parcourue, ou le temps passé si la vitesse est moindre (on parle alors de "marche lente" *).



Depuis le 30 juillet dernier et la parution d'un arrêté préfectoral, les tarifs réglementés des taxis en 2019 à La Réunion ont connu une légère hausse . Une augmentation qui concerne aussi bien les courses de jour et de nuit (avec retour en charge à la station et retour à vide à la station) que la prise en charge du client.



Ces augmentations ne sont pas indues aux taxiteurs assure Hugues Atchy de la FNTI (Fédération nationale des taxis indépendants), mais fait suite à la révision réglementaire qui a lieu tous les ans. "Une évaluation est faite tous les ans par le ministère des Transports, qui nous fait part ensuite de ses indices sur le coût de la vie. Les données sont ensuite étudiées à la Dieccte lors de réunions de travail, pour voir si ces augmentations auront un impact sur le prix de la course", explique Hugues Atchy.



L'arrêté préfectoral en date du 30 juillet avait déjà été promulgué le 14 janvier dernier, mais n'avait pas été appliqué "en raison d'une erreur de calcul des chutes*", poursuit le responsable syndical.



Comme l'explique M.Atchy, ces augmentations lorsqu'elles ont lieu, servent à compenser trois facteurs à savoir les charges variables comme le carburant, l'huile et les pneus, mais aussi les charges fixes (cotisations sociales, salaires) ou encore les charges de structure comme la comptabilité ou les impôts locaux.



Outre les tarifs des courses, d'autres prestations sont à la hausse comme la prise en charge du client (correspondant aux premiers mètres parcourus par le client en taxi dans un cycle horaire bien défini), qui passe de 3,55€ à 3,63€. Le tarif d'attente ou de marche lente augmente de 17,55€ de l'heure à 17,61€. La valeur de la chute, elle ne bouge pas, et reste fixée à 0,10€, tout comme le tarif minimum pour une course, qui ne peut pas être inférieur à 7,10 euros. À noter que les distances parcourues pendant une chute connaissent des modifications, et ce sur tous les tarifs: le tarif A, qui était 99,45m passe à 99,010m, le tarif B passe de 66,31m à 66,225m, le tarif C de 49,73m à 49,505m et enfin, le tarif D passe de 33,15m à 33,113m.





* chute: Sur une distance définie, par exemple tous les 100 mètres, une somme de quelques centimes d'euros s'ajoute au montant total de la course. Ce surplus s'appelle la "chute", en référence aux anciens compteurs à rouleaux.



* marche lente: Si le taxi ne peut rouler en dessus d'une certaine vitesse, s'applique alors le tarif de "marche lente", soit 17,55€ de l'heure en 2019 à La Réunion avec une chute de 0,10€ toutes les 20,51 secondes.