Société Taxi qui a percuté des chiens : Rex est mort

La vidéo filmée par un passant dans le quartier de la Ligne des Bambous a été partagée des milliers de fois depuis ce matin. Nous venons d'avoir des nouvelles du chien qui est passé sous les roues du véhicule. L'animal est mort à l'instant, peu avant 13H. Des informations bien différentes de ce qui a pu être annoncé par la conductrice du taxi sur les ondes de Freedom.

VIDEO - Un taxi percute une meute de chiens



Suite aux inquiétudes et à la colère des internautes, une bénévole de l'association ZOOM s'est rendue sur place à la recherche du chien blessé. Contrairement à ce que la conductrice a annoncé chez nos confrères de Freedom, le chien n'allait pas bien. Elle leur avait déclaré s'être entretenue avec le propriétaire du chien qui lui aurait dit que le chien "allait bien". La conductrice du taxi avait également demandé à nos confrères d'enlever la vidéo avec sa plaque d'immatriculation.



Mais à son arrivée sur place, la bénévole a pu constater que le propriétaire du chien, désemparé, avait fait entrer son animal, Rex. Ce dernier peinait à respirer et souffrait d'importantes plaies au niveau des pattes.



La bénévole a emmené Rex chez le vétérinaire. Il est mort peu avant 13H.



