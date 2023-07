Taxes et importations : L'octroi de mer va être réformé

L'octroi de mer a fait l'objet de nombreuses critiques et ce même de la part du gouvernement. Jean-François Carenco, ministre chargé des Outre-mer, s'était lui-même prononcé en faveur d'une modification du mode taxation des produits importés . Il s'était exprimé lors de son audition pendant la commission d'enquête parlementaire sur le Coût de la vie en Outre-mer. Il avait expliqué qu'une réflexion devait être faite sur le dispositif global de la fiscalité ultramarine et imaginé notamment une "taxe à la consommation locale" qui serait ajoutée à un "octroi de mer réformé".Le fonctionnement de cette taxe, propre aux territoires ultramarins, a aussi été remis en question par la mission d'information sur l'autonomie alimentaire des Outre-mer menée par les députés Marc Le Fur (Les Républicains, Côtes-d'Armor) et Estelle Youssoupha (LIOT, Mayotte).Ceux-ci expliquent que l'octroi de mer n'est parfois pas appliqué pour protéger le pouvoir d'achat des Réunionnais, ce qui provoque une perte de revenus pour les collectivités mais empêche aussi indirectement le développement du marché local, notamment pour ce qui est de la production du riz.Les élus de La Réunion devraient donc être prochainement consultés par le gouvernement en vue d'une refonte de l'octroi de mer d'ici 2025.