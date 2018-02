Taxe sur le tabac, Gemapi, véhicules des élus: Le "coup de gueule" de Contribuables974

"Les élus vivent sur une autre planète". C'est ce qu'estime Josette Brosse, la présidente de Contribuables 974, qui a donné ce jeudi une conférence de presse avec Martine Loiseau, la secrétaire de l'association, pour pousser un "coup de gueule".



Premier sujet mis sur la table : la taxe sur le tabac. Rappelant l'augmentation à venir des tarifs, Josette Brosse s’indigne : "C’est le Département qui perçoit la taxe, pour faire de la prévention. Le montant par an dépassera bientôt les 200 millions par an. Mais nous ne voyons aucune action. Où passe cette manne financière ?"



Récemment instaurée par le TCO dans le cadre de la nouvelle compétence confiée aux intercommunalités, la taxe Gemapi* fait également grincer des dents. "C'est un blanc-seing pour exonérer les élus de leurs fautes. On nous pique encore de l'argent parce qu'ils ne savent pas gérer les risques", reproche-t-elle, évoquant des "permis donnés à des familles d’élus" et "la régularisation de constructions établies dans des lieux dangereux" .



Enfin, les voitures de fonction encore détenues par certains élus sont pointées du doigt. "C’est interdit. Aucun élu n’a le droit à une voiture de fonction", affirme-t-elle, interprétant ici les textes et la jurisprudence. "Il n’y a que la mairie de Saint-Denis qui a supprimé toutes les voitures de fonctions". Et la présidente de l'association de conclure : "Avant on parlait de 'maîtres'. On a changé de maîtres, mais on a toujours des maîtres".



*gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations