Taxe sur le billet de cinéma : Le SECOM compte sur les parlementaires réunionnais

Suite à la polémique de ce weekend sur l’augmentation des prix du billet de cinéma prévue en 2022 entre 12 à 15 euros, le Cinépalmes et les autres cinémas du réseau ICC se positionnent contre cette nouvelle taxe. Voici leur communiqué :



"La TSA est appliquée dans les cinémas métropolitains depuis 1948 et les départements d’outre-mer étaient épargnés.



Depuis 2016, cette taxe a été mise en place progressivement par le CNC dans les cinémas d’Outre-mer sans exception, cela a eu pour conséquence l’augmentation du prix de la place de cinéma.



Les exploitants ultra-marins se sont réunis au sein d’un syndicat le SECOM afin de lutter contre la mise en place de la taxe sur les billets de cinéma (TSA).



Seule la société Mauréfilms (Ciné cambaie de Saint-Paul, Lacaze Saint-Denis et Plaza St Louis) a été favorable à la mise en place de cette taxe et donc est le seul exploitant cinéma de l’Outre-mer à refuser de se joindre au syndicat...



La taxe qui est aujourd’hui à 3% atteindra les 11% en 2022 si et seulement si le syndicat ne parvient pas à la supprimer avec l’aide des interventions des parlementaires réunionnais et européens mobilisés sur le dossier.



Cinépalmes et les autres cinémas du réseau ICC (Ritz Saint-Denis et Rex Saint-Pierre) se mobilisent pour le pouvoir d’achat des Réunionnais et contre cette taxe sur le billet de cinéma (TSA) pour éviter, en 2022, d’avoir des tarifs de cinéma proches de ceux de la Métropole (à savoir entre 12 à 15 euros)."