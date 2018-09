Taxe halal vs loterie du patrimoine ?

En préambule, loin de moi l’idée de dresser une communauté religieuse conte une autre.

Dans les cartons, une taxe halal destinée à financer le culte musulman à travers les produits alimentaires destinés aux musulmans. Cette taxe servirait à financer la construction de mosquées. La raison : cela éviterait les fonds en provenance de l’étranger……Quatar , Arabie Saoudite, entre autres ! Comme si cette disposition empêcherait des capitaux de rentrer…..



Le rapport sera rendu en fin de semaine.



Mais mon interrogation ne se situe pas là ! A un moment où Stéphane Bern se décarcasse à trouver un financement pour réhabiliter notre patrimoine historique et religieux, sans succès car trop onéreux, et à la demande d’un gouvernement incapable de financer, ce projet semble voué à l’échec .



Je ne demande que l’équité. Pour les dispositions que nous accorderons aux musulmans, adoptons la même politique pour sauver notre patrimoine religieux.



A.N..