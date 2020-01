Courrier des lecteurs Taxe d'habitation ou la double peine !





Jusqu'à présent, je m'acquittais de mes impôts par prélèvement mensuel, comme beaucoup. Ce qui me permettait d'être en règle, et d'étaler sur 10 mois mes impôts et taxe d'habitation. Une façon de ne pas grêver mon budget. Bien sûr, mes impôts, jusqu'à présent étaient calculés sur l'année N-1, soit, pour la dernière fois, 2018. Durant une année, on nous a bassinés sur le prélèvement à la source, et sur la baisse de cette fameuse taxe d'habitation: pour 80 % des foyers fiscaux, la taxe d'habitation sera supprimée en 2020 après avoir été allégée de plus de 65 % en 2019. En 2023, plus aucun foyer ne paiera plus de taxe d'habitation sur sa résidence principale. Comme beaucoup, j'ai été enfumé. Je n'ai pas vu le retour de manivelle : quid du rattrapage de 2019? Le gouvernement s'est bien gardé d'évoquer cette question! Peut-être ai-je été naïf? Sûrement! Mais je n'ai pas été le seul à avoir été abusé, quand j'entends mes voisins et amis. Je pense avoir été victime, comme beaucoup, de la double peine. Nous devons payer en février 2020 une somme que nous payons jusqu'à présent en 10 mois! On dit: merci qui? Quelle n'a pas été ma surprise, ce matin de recevoir un gentil courrier de la Direction Générale des Finances Publiques. Il s'agit de payer avant le 17 février 2020 ma taxe d'habitation de l'année 2019, ainsi que ma redevance TV pour la même année!Jusqu'à présent, je m'acquittais de mes impôts par prélèvement mensuel, comme beaucoup. Ce qui me permettait d'être en règle, et d'étaler sur 10 mois mes impôts et taxe d'habitation. Une façon de ne pas grêver mon budget. Bien sûr, mes impôts, jusqu'à présent étaient calculés sur l'année N-1, soit, pour la dernière fois, 2018. Alain Nivet Lu 952 fois







