Communiqué Taxe d’apprentissage : Avec le RSMA devenir acteur de la réussite de la jeunesse réunionnaise !

Dans un marché de l’emploi réunionnais présentant un taux de chômage des jeunes (15-24 ans) supérieur de 20% à celui de la métropole*, le RSMA-R propose chaque année à plus de 1000 réunionnais une vraie porte d’entrée vers l’emploi. En lui versant sa taxe d’apprentissage, chaque entreprise contribue directement à la réussite de la jeunesse réunionnaise. Ces fonds sont directement investis dans la formation.



LE RSMA : DES FORMATIONS EN PRISE AVEC LE TERRITOIRE



Présent à La Réunion depuis 1965, Le RSMA est un organisme militaire d’insertion socioprofessionnelle qui a pour mission essentielle d’insérer les jeunes les plus éloignés de l’emploi.



Le service militaire adapté s’adresse aux jeunes réunionnais de 18 à 25 ans en échec scolaire ou en difficulté. En entrant au RSMA, chaque volontaire suivra préalablement une formation militaire qui permettra de le resocialiser par l’acquisition de valeurs fondamentales : ponctualité, sérieux, politesse, respect de l’autre et confiance en soi… autant de bases qui seront acquises pour apprendre à devenir un citoyen respectueux des règles de vie en société. Il aura le choix ensuite de suivre un cursus d’une durée de 6 mois à un an parmi un panel de 37 formations allant de plaquiste ou maçon à serveur en passant par ouvrier du paysage, agent administratif ou encore aide à domicile.



Ces formations n’ont pas été choisies au hasard, en effet, l’une des missions majeures du RSMA de La Réunion est de permettre aux entreprises de trouver sur leur bassin d’emploi les compétences dont elles ont besoin pour se développer en proposant des formations en adéquation avec les réalités du monde économique. Pour ce faire, le RSMA travaille de concert avec un réseau de partenaires institutionnels et d’entreprises privées depuis l’élaboration de la formation jusqu’à sa mise en œuvre.



DES RESULTATS UNIQUES A LA REUNION



Cette collaboration étroite entre les partenaires année après année porte ses fruits : en 2017, ils sont 1090 volontaires stagiaires à avoir pu suivre l’une des 37 formations qui sont proposées, et le régiment a offert une première expérience professionnelle à 277 volontaires techniciens. En 2018, le régiment prévoit de recruter 1093 jeunes Réunionnais et Réunionnaises en formation professionnelle.



En 2017, ce sont 747 jeunes réunionnais qui ont pu trouver un emploi ou une poursuite de formation grâce au RSMA.



QUELLE EST LA MARCHE A SUIVRE ?



Instaurée en 1925, la taxe d’apprentissage est une obligation fiscale due par les entreprises employant des salariés et exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Elle est destinée à favoriser le développement de l’enseignement technologique et professionnel initial. La particularité de cet impôt étant que chaque entreprise peut choisir quel organisme agrée en bénéficiera.

L’entreprise assujettie doit acquitter la taxe d’apprentissage et la CSA avant le 1er mars 2018 à l’organisme collecteur de taxe d’apprentissage (OCTA) de son choix. En l’absence de paiement dans les délais, l’entreprise doit verser avant le 30 avril le montant de la taxe majoré de 100 % (soit le double), auprès du service des impôts des entreprises (SIE).



COMMENT VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ?



Se rapprocher d’un organisme collecteur agréé laissé à votre libre choix afin qu’il vous transmette son formulaire de déclaration de taxe d’apprentissage.



Identifier sur le bordereau de versement qu’il vous adressera. Dans la partie « reversement demandé », indiquer : RSMA-R

Plus d’informations auprès de votre expert comptable ou auprès du RSMA-R :

daf-chef@rsmar.re

02 62 96 68 39

