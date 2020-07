A la Une . Taux de reproduction du coronavirus : La Réunion en rouge

Santé Publique France et le ministère de la Santé ont publié de nouveaux indicateurs de suivi de l'épidémie de Coronavirus en France. Parmi les indicateurs mis en lumière, le fameux RO, soit le nombre de personnes contaminées par chaque malade du Covid-19. Au 14 juillet, ce taux s'élève à 2,26 pour La Réunion, de quoi faire passer notre île en zone rouge, sur ce critère du moins. Par Amandine Dolphin - Publié le Vendredi 17 Juillet 2020 à 14:18 | Lu 7205 fois

Selon les données au 14 juillet, publiées par le ministère de la Santé et Santé publique France, La Réunion passe en rouge sur le critère du taux de reproduction du virus, c'est à dire le nombre de personnes contaminées par 1 personne atteinte du Covid19. Le Département enregistre ainsi un taux de 2,26, soit plus de deux personnes contaminées par une personne porteuse du virus. La moyenne nationale s'établit à 1,18.



La Bretagne, la région PACA et La Réunion passent en rouge mais ce critère est toutefois à nuancer. En effet, ces chiffres sont calculés à partir des cas qui sont majoritairement importés sur notre île.





