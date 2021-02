A la Une ... Taux de Fécondité : La Réunion, 2e département de France

L’INSEE a publié son enquête sur l’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) sur la période 2016-2018. On y découvre que La Réunion est le deuxième département concernant le nombre d’enfants par femme, mais avec un pourcentage beaucoup plus faible de femmes nées à l’étranger. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 10 Février 2021 à 15:32 | Lu 544 fois





L’île se situe à la deuxième place des départements sur le nombre d’enfants par femme avec un taux de presque 2,4 enfants par femmes. Elle situe juste derrière la Seine-Saint-Denis qui dépasse légèrement les 2,4 enfants. Cependant, le département métropolitain compte près de 40% de femmes nées à l’étranger, contre seulement 5% à La Réunion.



Un cas réunionnais qui fait office d’exception. Dans les 6 départements où l’ICF dépasse les 2,15 enfants par femme (Mayotte, Guyane, La Réunion, Seine-Saint-Denis, Val-d’Oise et Essonne), seule La Réunion a un taux de femmes nées à l’étranger en dessous de la moyenne nationale. Ce taux est de deux sur dix dans le Val-d’Oise et l’Essonne, quatre sur dix en Seine-Saint-Denis et en Guyane, six sur dix à Mayotte. La moyenne nationale est de 1,89 enfant par femme.



