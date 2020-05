7mag.re Tatiana Baya : un modèle photo maillot qui vise la lune ! Féministe et modèle photo maillot de bain : c'est Tatiana Baya la Mauricienne qui sait ce qu'elle veut et vise haut. Rencontre avec une jeune femme qui avance, quels que soient les obstacles...



Photos: YKS YAKUSA- Studio 974 Par Chloé Grondin - Publié le Mardi 19 Mai 2020 à 09:24 | Lu 301 fois

Cela fait deux ans que la très jolie Tatiana Baya habite dans notre île, à l'Entre Deux très exactement. Son corps parfait lui a ouvert les portes des studios photos pour lesquels elle est modèle photo maillot de bain. La belle ne se contente pas d'être sexy, LIRE LA SUITE ET VOIR LES PHOTOS



Publicité Publicité