Tarn-et-Garonne : Un Réunionnais avoue avoir décapité un homme

Un suspect a été interpellé dans l’affaire du corps découvert sans tête à proximité de Montauban. Il a avoué le meurtre aux enquêteurs.

Par GD - Publié le Lundi 27 Décembre 2021 à 16:45









Une enquête criminelle a été ouverte pour "meurtre" et "atteinte à l’intégrité d’un cadavre". Il pourrait être présenté à un juge ce lundi. L’enquête avance vite dans l’affaire de l’homme décapité à Montauban. Un homme d’une cinquantaine d’années a été interpellé samedi. Le suspect, originaire de La Réunion, a été placé en garde à vue. Il a avoué les faits. Le suspect était le colocataire de la victime de 31 ans . Une violente rixe a éclaté entre les deux dans la nuit du 23 au 24 décembre. Le quinquagénaire a alors donné plusieurs coups de couteau au thorax et au dos. Il a ensuite entrepris de découper le corps afin de le cacher.Une enquête criminelle a été ouverte pour "meurtre" et "atteinte à l’intégrité d’un cadavre". Il pourrait être présenté à un juge ce lundi.