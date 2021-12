A la Une .. Tarn-et-Garonne : Découverte d’un corps décapité

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 27 Décembre 2021 à 09:27

C’est une effroyable découverte qu’a faite un homme vendredi dernier. Il a aperçu un corps au bord d’une route départementale près Albias dans le Tarn-et-Garonne.



Arrivés sur place, les pompiers n’ont pu que constater le décès avant de s’écarter de la zone pour ne pas polluer la scène. Une enquête est ouverte et a été confiée à la brigade de recherches de Montauban ainsi qu’à la section de recherche de Toulouse.



La victime est un homme de 31 ans, connu par la justice pour des faits de vols et de délits routiers. Selon les premiers éléments, il a été poignardé à plusieurs reprises.



Les avants-bras ont été découpés et découverts vendredi. La tête a été découverte le lendemain à une centaine de mètres du lieu. Le parquet indique suivre la piste d’un crime crapuleux.



