Communiqué Tarifs des logements étudiants du CROUS dans le Sud de La Réunion : NON à la discrimination !

Préserver le pouvoir d'achat des familles, notamment celles des étudiants réunionnais, est pour moi une priorité.



Faciliter la poursuite des plus modestes aux études supérieures, gage d'un bon fonctionnement de l'ascenseur social, est pour moi une nécessité.



C'est pourquoi j'ai décidé de cosigner un courrier à l'attention de Madame la Présidente du CNOUS et Monsieur le Recteur de l'Académie de La Réunion pour demander à ce que les tarifs des logements étudiants neufs gérés par le CROUS dans le Sud de notre île, près des sites universitaires du Tampon et de Saint-Pierre, soient fixés en accord avec les propositions faites par les représentants des étudiants.



En effet, il est inadmissible que cette tarification, gonflée par des charges locatives surestimées, soit plus chère au Tampon (337€) et à

Saint-Pierre (313€) que dans le Nord du département (302€) !



Faut-il rappeler que le CROUS, établissement public au service de l'intérêt général, gère des logements pour les étudiants boursiers, donc issus de familles modestes ? Comment expliquer dans ce cas que l'on trouverait à proximité des sites universitaires du Sud des logements plus grands dans le secteur privé à des tarifs inférieurs (312€) que ceux envisagés par le CROUS de La Réunion ?



Il n'appartient pas aux familles modestes des étudiants boursiers réunionnais de pallier au désengagement financier de l'Etat !



Il est utile de rappeler que les étudiants du Sud ne bénéficient déjà pas des mêmes prestations que ceux du Nord : il n'y a pas dans le sud de Service des Bourses, il n'y a pas d'assistante sociale à plein temps, il n'y a pas de restauration à tarif social les soirs, et il y a une offre de logements du CROUS inférieure par rapport à Saint-Denis … N'en rajoutons donc pas aux discriminations !



Je demande donc à la Direction du CROUS de La Réunion de veiller à ce que cette affaire soit réglée une bonne fois pour toutes et à l'amiable, dans l'intérêt des étudiants réunionnais, et dans le respect de l'équilibre budgétaire du CROUS, lors du prochain conseil

d'administration prévu lundi 27 mai prochain.



