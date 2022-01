Culture Tapimandyan, le premier album de La Sépia

La Sépia sort enfin son premier album "Tapimandyan" composé de 8 titres. Des chansons intimistes en créole aux textes doux ou abrasifs mais surtout poétiques. Depuis 2017, ce groupe s’est attaché à définir sa couleur musicale. A travers cet album prometteur, Cécile Fontaine, auteure et interprète, entourée de ses musiciens, nous dévoile ses mélodies évidentes et sensibles. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Dimanche 16 Janvier 2022 à 16:51





Historique du groupe



Le groupe de musique a commencé son travail en 2017 en constituant La Sépia. D’abord en se produisant de manière informelle dans un cercle amical dans la cave d’une maison à Sainte-Marie. Puis, en faisant des apparitions à l’extérieur dans deux lieux "intermédiaires" de l’Est : un kabar associatif à Bras Pétard, une scène ouverte au Bisik à Saint-Benoît et un concert pour l’association Yourte La Vanille à Bras-Panon.



Encouragé par les retours du public, le groupe obtient une première date à la médiathèque François Mitterrand de Saint-Denis en février 2020. Dès lors, La Sépia choisit de bénéficier des compétences de la compagnie Rouge Bakoly qui offre la possibilité au groupe de se professionnaliser, de rechercher des lieux de diffusion et des aides financières.



Le groupe adhère au PRMA (Pôle Régional des Musiques Actuelles) et obtient des dates dans le cadre du dispositif Tégé (Tournée Générale). La crise sanitaire vient interrompre cet élan et annuler trois dates. Un des concerts annulé en mai est finalement reporté au Bisik le 20 novembre 2020. Un concert qui confirme la maturité du groupe et la réceptivité du public.



Les mois suivants, les mesures liées à la crise sanitaire permettent au groupe de jouer seulement trois fois en public : au Vavang’art à l’Entre-Deux en Tégé, à Château Morange dans le cadre d’une restitution de résidence d’écriture avec la ville de Saint-Denis et dans le hall du CRR de Saint-Benoit dans le cadre de la Semaine Créole de la Région Réunion.



Grâce à l’appui de l’association Rouge Bakoly, une série de concerts est planifiée fin 2021-début 2022 dans le cadre d’un projet de "Diffusion et Territoires" qui réunit différents partenaires institutionnels.



En parallèle, la collaboration avec Serge Parbatia, technicien son, renommé pour la qualité de ses enregistrements et de ses mixages, a donné l’occasion et l’envie au groupe d’enregistrer ses compositions.



L'album "Tapimandyan" de La Sépia est né le 27 novembre 2022 et il a été célébré comme il se doit, dans l'émotion d'un concert vivant cousu main, en partenariat avec la ville de Saint-André et des associations de couture, à la Maison Valliamée.