Tantôt la "repentance", tantôt la "résilience" !

Macron opère toujours dans la dramaturgie quand il veut faire l'unité de la nation sur un sujet qui l'intéresse.

L'unité de la nation se fait naturellement quand la France est attaquée par les terroristes fanatiques....quand nos policiers sont tués, quand notre sécurité intérieure n'est pas assurée.



Macron veut créer se même réflexe vis-à-vis de la situation en Ukraine..un conflit extérieur à la France, avec des conséquences économiques et humaines pour notre pays cependant si les solutions pour s'y adapter ne sont pas les meilleures.

Les conseils de sécurité se succèdent et les rencontres tripartites entre anciens Présidents en marge et l'actuel se concrétisent...

Histoire de ratisser large...

de faire passer tout ça comme priorité aux yeux des Français, occultant par là l'entrée dans la campagne électorale afin de présenter son bilan.

La "résilience" c'est un moment de vie intérieure que l'on porte en soi, ça s'adresse à des choses que l'on a vécues intérieurement, comme le chômage qui s'éternise, comme les factures impayées et sans cesse relancées par les créanciers impatients, ce sont les tribulations du "boulot dodo métro"... c'est le logement auquel on accède pas, les choses de tous les jours qui nous peinent, nous font souffrir intérieurement et qui demandent de la résilience.



Ce sont des choses autour desquelles se fait l'unité de la nation pour une grande partie de la France.

Tout cela sera-t-il occulté au moment où arrive l'heure du bilan ?