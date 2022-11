La grande Une Tangues : Deux braconniers pris la main dans le sac par les gendarmes

Une opération de lutte contre le braconnage a été menée sur le secteur de la Plaine des Palmistes, au col de Bébourg, dans la nuit de vendredi à samedi de 1h à 5h du matin. Deux personnes ont été prises en flagrant délit de braconnage. Par Regis Labrousse - Publié le Samedi 12 Novembre 2022 à 10:13

Il est 1h45 lorsque la patrouille de lutte contre le braconnage, constituée de cinq gendarmes, constate à la sortie d’un virage une fourgonnette qui est arrêtée. Elle est en provenance du col de Bébourg. Les militaires procèdent au contrôle du véhicule où se trouvent deux individus d'une vingtaine d'années.



Les gendarmes constatent alors la présence d’un royal bourbon muselé à l’arrière du véhicule, d’un matelas et d’un sabre d'abattis. Dans l’habitacle, ils trouvent un autre sabre d'abattis et constatent une forte odeur de tangue. Les deux individus sont alors Invités à ouvrir les sacs à leurs pieds qui contiennent 3 tangues morts.



Les militaires procèdent à la confiscation des animaux morts alors que les deux braconniers, connus de la justice, font l'objet d'une convocation à la brigade de gendarmerie de la Plaine des Palmiste la semaine prochaine.



