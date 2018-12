Tan Rouge fête le 20 décembre

La Fèt Kaf se tiendra de 8 heures à 20 heures le jeudi 20 décembre 2018 à la Maison de quartier de Tan Rouge, située près de la mairie annexe.



Les associations Vivre à Tan Rouge, Alliance musicale de Tan Rouge et Sociale et culturelle de Tan Rouge organisent le 20 Désanm toute la journée.



Le défilé en musique débutera à 9 heures puis suivront à partir de 10 heures des dégustations de différents produits dont du jus de tamarins et du riz chauffé.



Découvrez le programme de cet événement ci-dessous.