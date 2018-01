Tan Rouge : Noces de diamant des époux Deboivilliers

60 ans d’amour unissent Jeannine et Guy Deboivilliers, respectivement âgés de 81 et 85 ans.



Ils ont célébré leurs noces de diamant ce weekend et ont reçu la visite d’Axel Ravenne, conseiller municipal. Originaire de Tan Rouge, Guy était transporteur de sable et de gravier… Janine, originaire de la Saline était femme au foyer. « Ils nous est arrivé de nous disputer et d’être énervés mais nous n’avons jamais bataillé », soulignent-ils, comme pour rappeler qu’il ne faut jamais, jamais en venir aux mains.



Pour subvenir aux besoins la famille, Guy n’a jamais ménagé ses efforts et s’est saigné aux quatre veines pour bâtir leur petite vie, certes modeste, mais un petit bonheur de vivre à part dont ils sont fiers. Un bonheur sublimé par la naissance de 3 enfants. Monsieur et Madame Deboivilliers compte aussi 7 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants.