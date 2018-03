Tan Rouge : Délocalisation de l'école en vue, pour des raisons de sécurité

Afin d’améliorer la sécurité des enfants, des parents et des enseignants et d’offrir des meilleures conditions accès et de stationnement, l’école de Tan Rouge pourrait être délocalisée. C’est en tout cas le souhait de la Ville de Saint-Paul.



Le projet a été soumis le 1e mars dernier en conseil municipal qui a validé le principe de délocalisation sur la parcelle DV 215 et le lancement des procédures nécessaires, notamment l’acquisition foncière pour permettre cette réalisation.