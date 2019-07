Tampon: Un encadrant d'un club de volley-ball demande à ses élèves de lui envoyer des photos d'eux dénudés

Ce sont les parents qui ont donné l’alerte. Durant plus d’un an, un des encadrants du club de volley-ball du collège de Trois Mares s’est livré à un comportement inapproprié avec des jeunes garçons de 13 ans. Âgé de 21 ans au moment des faits, le prévenu, Romain, a créé un groupe sur Messenger. Si les conversations tournent au début autour du sport, le jeune homme les amène très rapidement sur le terrain sexuel. Romain fait des propositions, raconte son rêve érotique avec l’un des enfants et demande à ce qu’ils lui envoient des photos d’eux dénudés. Certains vont accepter par peur de représailles à l’entraînement, d'autres vont prendre leurs distances.



Durant l'enquête, Romain a reconnu "déraper" , les appeler "mes amours, mes bébés". "Je les aimais" , mais a assuré "ne pas avoir l’intention de coucher avec eux".



Face au silence ou au peu d’explications données par les victimes, ces jeunes garçons en construction, difficile de savoir ce qui s’est réellement passé et de trouver les mots, a témoigné la mère d’une victime.



La personnalité du jeune prévenu, absent à l’audience ce jeudi, introuvable d’ailleurs, est jugée inquiétante. Romain a été violé durant son adolescence et a également avoué avoir eu des relations sexuelles avec ses cousins. Peu enclin à respecter son contrôle judiciaire, mis à la porte par sa mère, le jeune homme se prostitue désormais.



"Il semble s’autodétruire, mais ne va-t-il pas entraîner du monde dans sa chute", s’est inquiété le parquet.



Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet, Romain, au casier vierge jusque-là, a été condamné à 2 ans de prison, l’interdiction définitive d’exercer une activité en relation avec des mineurs. Une inscription au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes (Fijais) a également été prononcée. Afin de s’assurer que sa peine soit bien exécutée, un mandat d’arrêt a été délivré.